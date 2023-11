Ten tunel otwarto rok temu. Skorzystało z niego blisko 8 mln kierowców - ilu przekroczyło prędkość?

- Te dwa zupełnie różne oblicza – powszednie i weekendowe – świetnie widać w statystykach przejazdu przez tunel. Nawet latem od poniedziałku do czwartku ruch zwykle niewiele przekraczał 22 tysiące pojazdów na dobę (w samym roku szkolnym w te dni było to ok. 20 tysięcy samochodów). Od piątku do niedzieli było to już prawie 29 tysięcy aut każdego dnia - informuje GDDKiA.