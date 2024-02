Układ hamulcowy. Jak o niego dbać zimą?

Co zrobić, jak zamarzną hamulce?

Zima to okres, który niesie ze sobą wiele wyzwań dla właścicieli samochodów. Jednym z kluczowych elementów, który wymaga szczególnej uwagi w trudnych zimowych warunkach, jest układ hamulcowy. Drogie naprawy i potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa można wykluczyć, dbając o hamulce zimą.

Korozja - największy wróg układu hamulcowego

Jazda zimą po drogach, które są pokryte solą, błotem i topniejącym śniegiem, może poważnie zaszkodzić układowi hamulcowemu. Korozja to główny wróg hamulców. Aby ochronić hamulce przed korozją, warto regularnie czyścić je z powstającego nalotu. Przed rozpoczęciem sezonu zimowego lub przy pierwszych objawach problemów, takich jak trudność w ruszaniu, warto odwiedzić warsztat w celu oczyszczenia i zakonserwowania hamulców. To może zabezpieczyć przed niespodziewanymi problemami przez całą zimę.

Jak używać hamulca ręcznego zimą?

Hamulec postojowy, zwany popularnie ręcznym może zamarznąć w zimowych warunkach, zwłaszcza gdy woda dostanie się do jego mechanizmów i zamarznie. Dlatego zaleca się rozsądne używanie hamulca postojowego o tej porze roku, zwłaszcza w pojazdach, które parkują na zewnątrz przez całą dobę. Chodzi tutaj przede wszystkim o długotrwałe postoje na mrozie. Zostawienie samochodu z włączonym hamulcem postojowym na kilka dni podczas niskich temperatur, może unieruchomić mechanizm zaciągania i wyłączania hamulca ręcznego. Wtedy na kierowcę czekają problemy z ruszeniem z miejsca.

Sprawdź pracę zacisków hamulcowych i bębnów

Co zrobić, jak zamarzną hamulce?

Jeśli zdarzy się, że samochód ma trudności z ruszeniem z miejsca z powodu zamarzniętych hamulców, nie róbmy tego na siłę. Możemy próbować delikatnie ruszać autem do przodu i do tyłu, ale z umiarem, aby nie uszkodzić sprzęgła lub okładzin hamulcowych. Jeśli uda się nam ruszyć, kilka razy mocno naciśnijmy pedał hamulca, aby oczyścić go z ewentualnych zamarzniętych resztek.