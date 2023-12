Tajemnicze przyciski w samochodzie. Wiesz do czego służą?

- Układ EPB zapewnia stabilniejsze i bardziej równomierne hamowanie niż w przypadku hamulca ręcznego. Zdarza się jednak, że dochodzi do awarii przycisku bądź nie uruchamia się przy niższych temperaturach. Do usterek tej technologii dochodzi najczęściej w okresie zimowym, gdy szybciej zużywają się szczotki silników elektrycznych przy kontakcie z brudem i wilgocią – przyznaje Bogusław Sołtysiak, właściciel znajdującego się w Lewkowie warsztatu AB Service należącego do sieci Q Service Castrol.