Jazda zimą. Jak przygotować się do zimowej aury?

- Jeśli są kierowcy, którzy jeszcze tego nie zrobili, to ostatni dzwonek przed nastaniem kalendarzowej zimy na zmianę opon na zimowe lub całoroczne. Niezbędne jest również sprawdzenie stanu opon i głębokości bieżnika. Kolejny krok to przejście na zimowy płyn do spryskiwaczy. Przy temperaturach poniżej zera, szczególnie gdy auto było zaparkowane na zewnątrz, letni płyn może okazać się bezużyteczny. Najlepiej mieć ze sobą zapas w bagażniku, gdyż w okresie jesieni i zimy zużywa się znacznie więcej płynu, aby utrzymać czystość szyb, a co za tym idzie widoczność kluczową dla bezpieczeństwa na drodze – mówi Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.

Co jeszcze kierujący musi mieć w bagażniku w czasie zimowej pogody? Szczotka do odśnieżania samochodu oraz skrobaczka do szyb to podstawa. Zalegający śnieg trzeba usuwać z całej karoserii, najpierw z dachu, potem z szyb, nie zapominając o porządnym oczyszczeniu tablic rejestracyjnych. Coraz częstszym widokiem na ulicach będą odśnieżarki czy posypywarki. Wysyłają one żółte sygnały błyskowe, co umożliwia ich szybką identyfikację na drodze. Warto zachować odstęp od tych pojazdów, aby mogły bezpiecznie manewrować. Jednak w przypadku posypywarek zachowanie odpowiedniego dystansu to nie tylko kwestia bezpieczeństwa. Sól czy piasek są rozrzucane na odległość od 4 do 12 metrów i mogą powodować mikrouszkodzenia na karoserii pojazdów.