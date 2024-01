Jazda zimą. Jak bezpiecznie hamować zimą?

Bezpieczne hamowanie utrudnia lub uniemożliwia często zbyt wysoka prędkość, ale równie istotna jest pełna koncentracja na drodze. Przy reakcji kierowcy na zagrożenie wynoszącej statystycznie 1 sekundę, może on w tym czasie przejechać nawet kilkadziesiąt metrów, zanim zacznie hamować. Na przykład przy prędkości 50 km/h jest to 14 m/s, przy 60 km/h – 17 m/s, a przy 100 km/h – już 28 m/s.

Droga hamowania jest to odległość przebyta przez samochód w czasie od momentu zadziałania układu hamulcowego do całkowitego zatrzymania pojazdu. Natomiast aby poznać drogę zatrzymania, musimy dodać do siebie odległość pokonaną od momentu zauważenia przeszkody do wciśnięcia pedału hamulca, drogę przebytą od momentu wciśnięcia hamulca do rozpoczęcia działania układu hamulcowego oraz drogę hamowania.

Wydłużenie drogi zatrzymania może być spowodowane również nieprawidłowym wykonaniem hamowania awaryjnego.