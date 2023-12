Najczęstsze problemy kierowców zimą. 6 praktycznych porad dla zmotoryzowanych

Zaopatrz się w smar i odmrażacz do zamków

- Sprawa nieco bardziej komplikuje się, gdy mówimy o zamku. Ten z kolei należy systematycznie natłuszczać smarem, silikonowym lub teflonowym. Należy pamiętać, aby do roztapiania lodu nigdy nie używać gorącej wody! Może to skończyć się kosztownymi usterkami mechanizmu zamka. Już na początku zimy zaopatrzmy się w specjalny spray rozmrażający. Taki produkt pomoże rano zaoszczędzić sporo cennego czasu podczas prób dostania się do środka auta - komentuje Bartosz Frontczak, ekspert marki FroGum.

Przymarznięte drzwi i zamki zimą to zmora wielu kierowców, ale tych problemów można łatwo uniknąć, dbając o odpowiednią profilaktykę – szczególnie gdy nasz samochód nie nocuje w ciepłym garażu. W przypadku drzwi, warto zabezpieczyć uszczelki przed pękaniem i przymarzaniem gumy do metalu za pomocą dedykowanego preparatu na bazie silikonu, który aplikuje się na dokładnie oczyszczone i osuszone elementy.

Ostrożnie pozbywaj się lodu

Usuwanie warstwy lodu z szyb to zadanie wymagające ostrożności. Tak jak w przypadku zamków, lepiej nie używać gorącej wody, która może uszkodzić, a nawet doprowadzić do pęknięcia szkła. Zamiast tego, najlepiej rozpocząć od uruchomienia auta i włączenia nadmuchu skierowanego na szyby, pozwalając nawiewowi wykonać najcięższą pracę. Gdy pod wpływem ciepła, szron zacznie topnieć, przychodzi pora na skrobaczkę, która powinna być obowiązkowym elementem zimowego wyposażenia.

Zadbaj o podwozie auta

Zabezpiecz wnętrze samochodu przed śniegiem i brudem

Czystość wnętrza samochodu zimą jest równie ważna, jak dbałość o jego zewnętrzne elementy. Roztapiający się śnieg czy błoto mogą łatwo przenikać do środka pojazdu, przyczyniając się do szybszego zużycia i zabrudzenia wykładziny.

Regularnie sprawdzaj stan akumulatora

Niskie temperatury mogą znacząco wpływać na wydajność akumulatora, zmniejszając jego zdolność do przechowywania i dostarczania energii. To właśnie w zimie akumulator jest najbardziej narażony na uszkodzenia i awarie, co może prowadzić do problemów z uruchomieniem pojazdu. Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, warto regularnie sprawdzać jego stan, w tym poziom naładowania i stan fizyczny. Takie proste działania zapobiegawcze mogą znacznie wydłużyć żywotność akumulatora i zapewnić bezproblemowe użytkowanie samochodu nawet podczas najbardziej mroźnych dni.