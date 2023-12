Nie tylko opony. Sprawdź, co jeszcze warto wymienić w samochodzie przed zimą

Przede wszystkim opony

Zweryfikuj stan układu hamulcowego, akumulatora i płynów eksploatacyjnych

Mechanicy radzą sprawdzić, czy tarcze są w dobrym stanie, a klocki mają wystarczającą ilość materiału. Te, szczególnie zimą, są niezbędne do skutecznego hamowania na drogach. Z kolei niskie temperatury mogą jeszcze mocniej obciążać akumulator. Sprawne urządzenie w samochodzie w czasie spoczynku powinno mieć wartość na poziomie 12,7 V. Jeśli to konieczne, należy wymienić je na nowe.

Zimą, przed pierwszymi przymrozkami, warto również sprawdzić także stan płynów eksploatacyjnych. Płyn do spryskiwaczy powinien zostać wymieniony z letniego na zimowy o temperaturze zamarzania nie wyższej niż -20°C. Zamarznięty płyn w układzie chłodzenia może uszkodzić chłodnicę oraz silnik. Mechanicy wysyłają również klientom SMS-a z przypomnieniem o dolaniu płynu zimowego do spryskiwaczy.

- Przed okresem zimowym zalecana jest weryfikacja stanu i jakości oleju silnikowego. Jego zużycie może doprowadzić do skrócenia żywotności, a nawet uszkodzenia silnika. W niskich temperaturach olej zmienia swoją konsystencję, przez co ciężej dostaje się we wszystkie niezbędne do nasmarowania miejsca – przyznaje Jarosław Gałuszka.

Eksperci wskazują też na wymianę płynu hamulcowego na taki, który jest bardziej odporny na niskie temperatury. Wraz z eksploatacją pojazdu, woda przedostaje się do układu hamulcowego. Sprawia to, że podczas ujemnych temperatur układ hamulcowy staje się zawodny, co w konsekwencji może doprowadzić do jego awarii.