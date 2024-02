Nowa Toyota Land Cruiser. Ile kosztuje? Ruszyły rezerwacje online

Toyota Land Cruiser. Jaka cena?

Toyota Land Cruiser. Wersje Invincible i Executive

Toyota Land Cruiser. Limitowana wersja First Edition

Wyłącznie na początku przedsprzedaży dostępna będzie limitowana wersja specjalna nowego Land Cruisera – First Edition. Auto swoją stylistyką wyraźnie nawiązuje do kultowych odmian modelu z lat 70. i 80. Wzrok przyciągają okrągłe reflektory Bi-LED, dwukolorowe malowanie nadwozia (lakier Sand lub Smoky Blue) z dachem w odcieniu Light Grey, a także specjalne wstawki w tapicerce siedzeń. Auto ma siedem miejsc, a tylna kanapa jest składana elektrycznie i dzielona w proporcji 50:50. Standardem w First Edition jest sterowany elektrycznie dach panoramiczny z funkcją otwierania i uchylania. Auto ma 18-calowe felgi, system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM) i zostało wycenione na 449 900 zł.

Do wersji specjalnej przygotowano pakiet First Edition, który obejmuje przednie i tylne osłony przeciwbłotne, dekoracyjne naklejki na karoserię oraz dywaniki welurowe First Edition. Koszt pakietu to 8000 zł. Aktywując aplikację MyToyota można zyskać rabat w wysokości 2000 zł na akcesoria lub koła zimowe.