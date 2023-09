Toyota za milion złotych. Powstaną tylko trzy egzemplarze

Wprowadzony do produkcji w 2020 roku wyścigowy samochód Toyoty szybko stał się jednym z najbardziej cenionych aut klasy GT4 na świecie, osiągając rewelacyjne wyniki na torach całego świata. Toyota GR Supra GT4 wystartowała w ponad 300 wyścigach, wygrywając 43-krotnie w klasie i zajmując aż 125 miejsc na podium, m.in.: w cyklu GT4 European Series, we Francji, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, a także w japońskiej serii Super Taikyu oraz w amerykańskich cyklach IMSA Michelin Pilot Challenge i Pirelli GT4 America. TOYOTA GAZOO Racing dostarczyła prywatnym zespołom wyścigowym na całym świecie już ponad 100 sztuk wyczynowej Toyoty GR Supry GT4. Z tej okazji powstaną trzy kolekcjonerskie egzemplarze o nazwie GR Supra GT4 „100 Edition”. Po jednym aucie trafi do Europy, Azji i Ameryki Północnej.