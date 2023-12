Toyota Sport Crossover Concept. Marka pokazała prototyp nowego crossovera z napędem elektrycznym

Model Sport Crossover Concept zaprezentowano po raz pierwszy na targach Auto Shanghai w kwietniu tego roku. Został opracowany na europejski i chiński rynek przez BYD Toyota EV Technology Co. (BTET) – spółkę joint venture Toyoty i BYD, z siedzibą w Chinach.

Nowy model to element wielotorowej strategii Toyoty, która zamierza osiągnąć neutralność węglową, oferując praktyczne samochody z różnymi rodzajami napędów, od bezemisyjnych aut elektrycznych na baterie i wodorowe ogniwa paliwowe po nowoczesne technologie paliw alternatywnych. Priorytetem Toyoty jest ciągłe dostosowywanie oferty do oczekiwań klientów i specyfiki rynku, co stanowi realną drogę do ograniczenia, a następnie eliminacji emisji CO2 w transporcie.