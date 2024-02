Toyota. Nowości na 2024 rok - jakie modele przygotowała marka?

W rekordowym 2023 roku Toyota sprzedała w Polsce 101 100 samochodów. By wzmocnić swoją pozycję lidera polskiego rynku w tym roku zadebiutują aż cztery nowe auta, a najpopularniejsze modele w gamie marki zyskają m.in. nowe napędy.

Nowy Land Cruiser – powrót legendy

Najnowsza generacja Land Cruisera wywołała entuzjastyczne reakcje dzięki stylistyce, która w nowatorski sposób nawiązuje do klasycznych odsłon tego modelu. Auto zdobyło nagrodę „Design Roku" w plebiscycie Topgear.com Awards 2023. Przełomowe podejście do projektowania pojazdów terenowych przyciąga zarówno wiernych fanów off-roadu, jak i kierowców poszukujących wyróżniającego się SUV-a. Pięcio- lub siedmiomiejscowy nowy Land Cruiser ma jeszcze większe możliwości terenowe. Platforma GA-F o konstrukcji ramowej jest o 50% sztywniejsza od poprzednika i wykorzystuje sprawdzone rozwiązania, które łączy z nowoczesnymi technologiami off-roadowymi jak system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM). Auto zyskało też lepsze własności jezdne na drodze, a przy tym jest przystosowane do łatwych napraw i samodzielnych modyfikacji.

Bardziej elastyczny niż dotąd silnik Diesla 2,8 l o mocy 204 KM współpracujący z nową automatyczną przekładnią Direct Shift o ośmiu biegach przyspiesza bardziej płynnie i pozwala pociągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony. Na początku 2025 roku do oferty dołączy zelektryfikowany napęd mild hybrid 48 wolt.

Nowa Toyota Camry

Nowa Toyota Camry zwraca uwagę nowoczesną stylistyką nawiązującą do zelektryfikowanego napędu prestiżowego sedana. Camry z hybrydą piątej generacji, wysokiej klasy wnętrzem i najnowszymi technologiami to idealny samochód dla managera. Nowy, mocniejszy układ hybrydowy 2,5 l rozwijający 231 KM korzysta z nowej baterii litowo-jonowej. Auto jest jeszcze bardziej oszczędne i dynamiczne – rozpędzenie się do 100 km/h zajmuje mu 7,9 s.

Większy wybór zelektryfikowanych SUV-ów

Toyota C-HR drugiej generacji zyska nową, bardzo wydajną hybrydę plug-in. Napęd o mocy sięgającej aż 223 KM rozpędza auto do 100 km/h w 7,4 s, a na jednym ładowaniu w trybie elektrycznym może przejechać do 66 km. Opcja ta dołączy do gamy napędowej obejmującej wersje 1.8 Hybrid, 2.0 Hybrid FWD oraz 2.0 Hybrid AWD-i.

W tym roku zaprezentowana ma zostać także produkcyjna wersja prototypu Urban SUV Concept z bateryjnym napędem elektrycznym (BEV). Nowy model o śmiałej stylistyce i uniwersalnym wnętrzu będzie oferowany z dwoma bateriami o różnych pojemnościach do wyboru oraz z napędem na przód lub na cztery koła, dzięki czemu każdy będzie mógł dopasować auto do swoich potrzeb.

Więcej dynamiki w gamie Yarisa i Yarisa Cross

Yaris i Yaris Cross należą do czołówki najpopularniejszych samochodów w Polsce. W tym roku gama napędów miejskiego hatchbacka i subkompaktowego SUV-a wzbogaci się o 130-konny napęd hybrydowy 1,5 l. Większa moc i dynamika przy utrzymaniu zużycia paliwa na porównywalnym poziomie do napędu 1.5 Hybrid 116 KM to efekt zastosowania elementów technologii hybrydowej piątej generacji. Yaris i Yaris Cross zyskają także cyfrowe zegary, możliwość zdalnej obsługi auta z wykorzystaniem cyfrowego kluczyka, najnowszą odsłonę systemu multimedialnego Toyota Smart Connect, a pełnię możliwości miejskich aut Toyoty zaprezentują wersje specjalne Premiere Edition.

Zmiany w modelu GR Yaris

Toyota GR Yaris to legendarne auto sportowe, które dostarcza swoim kierowcom niezapomnianych wrażeń na torach wyścigowych i trasach rajdów. Samochód powstał na bazie doświadczeń TOYOTA GAZOO Racing w WRC, a rynkowa premiera otworzyła przed zespołem projektowym nowy etap prac nad jego udoskonaleniem. Efektem jest model o większej dynamice, wzmocnionej platformie, lepszym zawieszeniu oraz przeprojektowanym wnętrzu. Moc silnika 1.6 turbo wzrosła do 280 KM, a klienci będą mogli wybrać sześciobiegową skrzynię manualną lub nowy ośmiobiegowy automat.

PROACE MAX i odświeżona gama Toyota Professional

Czwarty premierowy model Toyoty, który zadebiutuje w tym roku, rozbuduje ofertę Toyota Professional o gamę trzech dużych samochodów użytkowych o ładowności od 10 do 17 m3 i najlepszej w klasie pojemności przestrzeni ładunkowej. PROACE MAX będzie oferowany jako auto elektryczne o mocy 270 KM i zasięgu do 420 km (wg normy WLTP) lub z silnikami Diesla o mocy od 120 do 180 KM, w kilku wariantach nadwozia i z szerokimi możliwościami konfiguracji.

Modele PROACE i PROACE CITY, dostępne z silnikami elektrycznymi i spalinowymi, w wersjach dostawczych oraz osobowych Verso, zostaną w tym roku odświeżone, zyskując nową stylistykę przodu, przeprojektowane wnętrze i wyższy poziom wyposażenia. W nadchodzących miesiącach gama modelowa PROACE stanie się bardziej zróżnicowana, wszechstronna i nowoczesna niż kiedykolwiek.

Hilux z mocnym i oszczędnym napędem hybrydowym Toyota Hilux, legenda off-roadu, samochód do ciężkiej pracy w najtrudniejszych warunkach i symbol niezniszczalności, otrzyma nową wersję GR SPORT II o jeszcze lepszych właściwościach terenowych i bogatszym wyposażeniu, a jego gama po raz pierwszy zyska napęd zelektryfikowany. W nowym układzie silnik elektryczny wspiera jednostkę Diesla 2,8 l, zwiększając moc i moment obrotowy oraz ograniczając o 10% zużycie paliwa. Nowy Hilux Mild Hybrid 48V jest wydajniejszy, oferuje lepsze osiągi i płynniejszą jazdę w mieście i terenie.

