Skoda Superb IV. Tak będzie wyglądać - zobacz szkice

- Model Superb od lat kształtuje język projektowania marki i jego czwarta generacja będzie to kontynuować. Samochód charakteryzuje się ostro zarysowanymi liniami, wyraźnie zdefiniowanymi i dynamicznymi proporcjami oraz nowoczesną, posągową stylistyką z kryształowymi elementami - wyjaśnia Oliver Stefani, szef Škoda Design.

Mazda MX-5 2024 ma swój światowy debiut podczas wystawy Japan Mobility Show 2023, która będzie otwarta dla publiczności od soboty 28 października do niedzieli 5 listopada. Polscy dealerzy Mazdy…

Premiera została zaplanowana na 2 listopada. Przypomnijmy. Škoda Superb pierwszej generacji została po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie w 2001 roku. Auto powstało na bazie przedłużonej płyty podłogowej skonstruowanej przez niemiecki koncern Volkswagen AG do produkcji Volkswagena Passata B5 oraz Audi A4 B6.Obecna na rynku trzecia generacja debiutowała w 2015 roku. Powstała na płycie MQB, która wykorzystana została do zbudowania m.in. Volkswagena Passata B8.