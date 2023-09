Skoda Superb IV. Ponownie również w wersji liftback

Superb w liftbacku czwartej generacji będzie po raz pierwszy dostępny z technologią miękkiej hybrydy. W modelu 1.5 TSI o mocy 110 kW (150 KM) czterocylindrowy silnik benzynowy jest uzupełniony 48-woltowym rozrusznikiem z napędem pasowym i 48-woltowym akumulatorem litowo-jonowym. Umożliwia to odzysk energii podczas hamowania. Jest ona magazynowana w akumulatorze i może zostać wykorzystana do wspomagania silnika spalinowego za pomocą elektrycznego doładowania lub umożliwia „żeglowanie” pojazdu z całkowicie wyłączonym silnikiem. Oprócz 1,5 TSI, Škoda zaoferuje docelowo dwie jednostki 2,0 TSI o mocy 150 kW (204 KM) i 195 kW (265 KM).

W porównaniu do swojej poprzedniczki, nowa Škoda Superb w wersji liftback wydłużyła się o 43 mm - do 4912 mm oraz wzrosła o 12 mm - do 1481 mm. Dzięki temu przestrzeń z przodu zwiększyła się o jedenaście milimetrów, a pasażerowie mają nad głowami o sześć milimetrów więcej. Pojemność bagażnika wzrosła do 645 litrów. Szerokość pojazdu wynosząca 1834 mm i rozstaw osi wynoszący 2841 mm pozostały niezmienione. Optymalizacja wlotów powietrza i szczegółowe prace nad kabiną pasażerską oraz lusterkami zewnętrznymi dodatkowo poprawiły aerodynamikę tego modelu.