Pojazd TUR na polsko-białoruskiej granicy. Kosztuje blisko 3 mln złotych

Pojazd, chociaż znajduje się kategorii lekkich transporterów opancerzonych, do lekkich nie należy. Jego masa rzeczywista to prawie 13, a dopuszczalna masa całkowita 15 ton. Transporter ma ponad 6,5 metra długości i przeszło 2,5 metra szerokości. Pod maską umieszczono czterosuwowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik firmy MAN-a o pojemności 6,8 litra i mocy 326 koni mechanicznych. Pojazd jest przygotowany do przewozu 8-osobowej załogi.

W przeciwieństwie do swoich wojskowych odpowiedników, w transporterze TUR VI/LTO wizualnie obniżone zostało zawieszenie transportera, co zabezpiecza funkcjonariuszy stojących na stopniach przed ostrzałem z boku. Najważniejsze jest jednak jego opancerzenie. Kapsuła pojazdu jest zabezpieczona kuloodpornie na poziomie II według normy STANAG 4569, oraz wyposażona w bezodpryskowe okna i wizjery kuloodporne w tej samej klasie. Kapsuła jest także odporna na granaty ręczne, miny przeciwpiechotne, niewybuchy artyleryjskiej amunicji odłamkowej i inne niewielkie przeciwpiechotne materiały wybuchowe, detonowane w dowolnym miejscu pod pojazdem według normy I STANAG 4569. Odporny na ostrzał jest również przedział silnikowy. Wnętrze kapsuły załogowej pojazdu oraz komora silnika wyposażone zostały w automatyczne układy przeciwpożarowe z jednoczesną możliwością ręcznego sterowania każdym z nich z miejsc dowódcy i kierowcy.