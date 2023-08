Ubezpieczenie OC. Najtańsze polisy OC przestały być bardzo tanie - co dalej?

Obecne zmiany to sygnał, że wojny cenowej nie będzie?

Sposób obliczania najtańszych składek OC się nie zmienił

„Osoby zainteresowane zakupem OC dzięki swoim kalkulacjom same dostarczają danych do analizy rynku. Chodzi o średni poziom składki OC w danym miesiącu” - wyjaśnia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Wzrosty średniej składki OC z dwóch najtańszych towarzystw widoczne np. przez dwa miesiące z rzędu trzeba traktować dość ostrożnie. Pięć miesięcy wzrostów (marzec - lipiec 2023 roku) to jednak nie przypadek. Tym bardziej, że ostatnie dwa miesiące, czyli czerwiec oraz lipiec bieżącego roku przyniosły spore wzrosty średniej składki OC od dwóch najtańszych towarzystw (zmiana z 901 zł do 960 zł). Równocześnie w czerwcu i lipcu br. wzrosła też średnia składka OC ze wszystkich analizowanych firm ubezpieczeniowych, co było przede wszystkim efektem zmian widocznych w towarzystwach oferujących najtańsze polisy. Opisywana sytuacja prawdopodobnie oddala groźbę wojny cenowej, która byłaby niebezpieczna dla samych ubezpieczycieli biorąc pod uwagę niemal zerowy zysk techniczny ze sprzedaży OC w I kw. 2023 r.