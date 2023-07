Skoda Kodiaq II. Hybryda plug-in i inne nowości. Mamy pierwsze zdjęcia!

Škoda Kodiaq II. Jakie silniki do wyboru?

Škoda Kodiaq drugiej generacji oferuje nową gamę układów napędowych, w tym hybrydowy napęd typu plug-in o mocy systemowej 150 kW (204 KM). Akumulator wysokonapięciowy o pojemności 25,7 kWh zapewni całkowicie elektryczny zasięg ok. 100 kilometrów. Obsługuje on ładowanie prądem przemiennym o mocy 11 kW, np. z wallboxa. Akumulator można uzupełnić jeszcze sprawniej na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW.