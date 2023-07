Odświeżony Volkswagen T-Cross. Kiedy pojawi się w salonach?

Odświeżony T-Cross. Zmiany w wyglądzie

Odświeżony T-Cross będzie łatwy do odróżnienia od aktualnie produkowanego auta dzięki zmienionemu wyglądowi przedniej i tylnej części nadwozia. Nowe będą reflektory LED ze światłami do jazdy dziennej, a także tylne lampy w tej samej technologii. Po raz pierwszy w tym modelu będą dostępne matrycowe reflektory IQ.LIGHT LED Matrix. Zmodyfikowana zostanie także gama lakierów, do której dołączą trzy nowe, żywe barwy – żółty Grape Yellow i dwa lakiery metalizowane: niebieski Clear Blue i czerwony Kings Red.

Nowa generacja systemu infotainment

Jaka pojemność bagażnika w nowym T-Crossie?

Gdy wszystkie siedzenia są zajęte, T-Cross oferuje bagażnik o pojemności od 385 do 455 litrów przy załadowaniu do wysokości rolety. Po złożeniu tylnej kanapy (dzielonej w proporcji 60:40) powstaje przestrzeń bagażowa o płaskiej podłodze i pojemności do 1281 litrów (do wysokości oparć przednich foteli). Dodatkowo, oparcie przedniego fotela pasażera może być składane w standardzie od wersji Life. Wówczas przestrzeń bagażowa ma długość 2398 mm i może pomieścić wszystko, od desek surfingowych po paralotnie.