Skoda Enyaq. Większy zasięgi i krótszy czas ładowania

Skoda Enyaq. Ulepszone układy napędowe

Skoda Enyaq. Jaki ma zasięg?

Škoda Enyaq 85 będzie mogła pokonać do 561 kilometrów na jednym ładowaniu w cyklu WLTP. Ładowanie akumulatora od 10% do 80% pojemności zajmie jedynie 28 minut. Ulepszona wersja Coupé będzie dysponować zasięgiem do 570 kilometrów oraz silnikiem na tylnej osi z maksymalną mocą wyjściową do 210 kW (285 KM) (do 150 kW i 204 KM w poprzedniej wersji). Škoda Enyaq 85 będzie przyspieszać od zera do 100 km/h w 6,7 sekundy.