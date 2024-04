Samochód dla rolnika. Jakie warunki trzeba spełnić? Lista wymaganych dokumentów

Samochód dla rolnika. Bogata oferta na rynku

Rolnik niejedno ma imię

Samochód dla rolnika. Różne formy rozliczeń

Samochód dla rolnika.Dla kogo procedura uproszczona?

W przypadku samochodów, których zakup finansowany jest leasingiem (zbliżone procedury obowiązują w przypadku wynajmu długoterminowego) pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie, które firmy mają w swojej ofercie tzw. procedurę uproszczoną. Zdecydowanie skraca ona drogę do nowego samochodu, ale ma też swoje minusy.

Procedura uproszczona sprowadza się do złożenia przez leasingobiorcę lub najemcę oświadczenia o wysokości osiąganych dochodów wraz ze zgodą na sprawdzenie w bazach dłużników. Nie są natomiast wymagane żadne dokumenty urzędowe, księgowe czy bankowe. Jest ona jednak dostępna co najwyżej dla średniej klasy samochodów. Wartość pojazdu uprawniająca do skorzystania z szybkiej ścieżki różni się w zależności od firmy leasingowej, a także zależy od tego, jakim nabywca auta dysponuje wkładem własnym i na jak długo chce zawrzeć umowę. Uśredniając wymogi wybranych firm leasingowych można przyjąć, że przy wkładzie własnym na poziomie 10% i okresie finansowania do 5 lat, z procedury uproszczonej można skorzystać przy zakupie auta o wartości do ok. 150 tys. zł netto, co odpowiada mniej więcej średniej cenie katalogowej nowego auta w Polsce. Minusem uproszczonej ścieżki, poza limitem kwotowym, może być też – w przypadku niektórych ofert rynkowych - brak możliwość odliczania VAT od faktur z tytułu rat za leasingowany pojazd.