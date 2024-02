Prawo jazdy na ciągnik rolniczy. Jakie uprawnienia są potrzebne?

Aby poprowadzić ciągnik rolniczy z ciężką przyczepą, trzeba mieć albo prawo jazdy kategorii B+E, albo prawo jazdy na ciągnik – czyli kategorię T.

Posiadając prawo jazdy kategorii B, można kierować ciągnikiem rolniczym bez względu na jego masę, a także ciągnikiem z przyczepą lekką (której masa własna mieści się w 750 kg). Taka kategoria uprawnia nas także do kierowania ciągnikiem z umocowaną na nim maszyną o dużej masie – o ile nie ma ona kół i nie jest przyczepą.

Kiedy wymienić dokument prawa jazdy? Nie tylko w przypadku zmiany nazwiska. Takich sytuacji jest znacznie więcej. To chociażby uzyskanie dodatkowych uprawnień.

Kategoria T uprawnia do kierowania:

O ile kategoria B jest doskonale znana kierującym, gdyż uprawnia ona m.in. do kierowania samochodem osobowym, tak wiedza o kategorii T nie jest już tak powszechna. Przyjrzyjmy się zatem jej bliżej.

osiągnięcie odpowiedniego wieku - co najmniej 16 lat,

zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,

ukończenie szkolenia,

zdanie egzaminu państwowego.

Egzamin na kategorię T składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna to odpowiedź na 32 pytania - 20 z nich to tzw. pytania z wiedzy podstawowej wspólnej dla wszystkich egzaminów na prawo jazdy, a 12 to pytania tylko z zakresu kategorii T. Można uzyskać 74 punkty, z kolei wynik pozytywny otrzymuje się, zdobywając minimum 68 punktów

Egzamin praktyczny polega na przygotowaniu pojazdu, wykonaniu zadań na placu manewrowym oraz jeździe w ruchu drogowym. Praktyczny egzamin odbywa się z wykorzystaniem zespołu pojazdów - ciągnika i przyczepy.