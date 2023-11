Jazda bez polisy OC. Które województwa wypadają najgorzej i gdzie odnotowanych jest najwięcej kar?

Wysokość kary za brak ubezpieczenia odpowiada liczbie dni bez ważnej polisy, ale do maksymalnie 14 dni. Istotnie jest jednak to, że już od pierwszego dnia naliczana jest kwota sankcji, jaką zobowiązani będziemy ponieść. Dlatego tak ważne jest pilnowanie terminów opłat, a w przypadku zakupu auta używanego – weryfikacja stanu pojazdu. Tuż po dokonanej transakcji, tego samego dnia, należy wykupić polisę, aby uniknąć kary. Zakup samochodu używanego to najczęściej spotykana okoliczność braku OC w Polsce – mówi Marek Trofimiuk, ekspert autobaza.pl.

Warto zrozumieć, że OC ma na celu ochronę innych uczestników ruchu drogowego i osób poszkodowanych w wypadkach, a nie tylko właściciela samochodu. Dlatego jest ono obowiązkowe. W przypadku wypadku lub kolizji, winny musi pokryć koszty naprawy, leczenia czy rehabilitacji osobom poszkodowanym z własnej kieszeni. Niekiedy są to bardzo duże sumy, które mogą prowadzić do poważnych trudności finansowych.

Jazda bez polisy OC. Skala problemu

Powód może być tu bardzo oczywisty. Wiele aut polskich kierowców, sprowadzanych jest z Niemiec. OC należy wykupić jeszcze tego samego dnia, w którym nastąpiło przepisanie pojazdu na kupca, czyli nowego właściciela, a wyposażenie się w polisę z reguły odbywa się na terenie kraju zamieszkania. Stąd też wynikać może wysoki wskaźnik np. w zachodniopomorskim czy lubuskim – mogą być to nowi właściciele, którzy jeszcze nie zdążyli wykupić OC. Z kolei Mazury to region, który w kategorii stopy bezrobocia zajmuje nieprzerwanie pierwsze lub drugie miejsce na podium. W pierwszym kwartale tego roku wyniosła ona około 9,4%, co stanowi prawie dwukrotność wyniku całego kraju. Wnioskować można więc, że wielu nie stać na uiszczenie takiej składki – komentuje Marek Trofimiuk, ekspert autobaza.pl.

Najlepszymi wynikami, pod względem skrupulatności utrzymania polisy bez przerw, pochwalić się mogą południowo-wschodnie regiony, a w szczególności podkarpacie i lubelszczyzna. Średnia kwota za OC w województwie podkarpackim w 2022 roku wynosiła ok. 430 zł, co plasuje ją na najniższej pozycji względem reszty województw i na równi ze stawkami w miastach liczących do 10 tys.

A może jesteś zwolniony z OC?

Jeżeli auto zostało dopiero co sprzedane lub wyprowadzone za granicę w celach handlowych – wyrejestrowanie pojazdu jest możliwe, co jednocześnie znosi obowiązek posiadania polisy. Ta sama zasada stosowana jest w wyniku m.in.: kradzieży, trwałej utraty samochodu (np. na wskutek pożaru lub dobrowolnego zezłomowania go), czy też zarejestrowania go, jako historyczny.