Tak może się zmienić rynek motoryzacyjny. Wszystko przez nowe przepisy

Niestety ceny elektryków dosyć znacząco dyskryminują większość kierowców. Nie powinno być tak, że z czasem samochodami będą jeździć tylko Ci, których na to stać. Dochodzimy do sytuacji, w których niejeden kierowca będzie musiał wziąć kredyt na wiele lat lub całkowicie zrezygnować z posiadania auta. Zmiana ta jest w słusznym celu, jednak najważniejsze elementy, czyli jej przedmioty, nie są przystosowane do standardowych portfeli. Dane raportu autobaza.pl wykazały, że udział aut elektrycznych w rynku wtórnym w całym 2023 roku wynosił 0,91%, co względem ubiegłorocznego wyniku – 0,48% – odznacza się znacznym, prawie dwukrotnym, wzrostem. Z kolei w przypadku hybryd w tym roku odnotowaliśmy 2,48%, co wcześniej wynosiło 1,82% – komentuje Natalia Sokołowska, ekspertka autobaza.pl.