Niewiele czasu na formalości. Ile można zaoszczędzić przy zakupie auta?

Co można rozliczyć w kosztach?

- Koszt finansowy związany z leasingiem operacyjnym czy wynajmem auta przedsiębiorca może odliczyć, co do zasady w całości, dotyczy to również opłaty wstępnej. Podobnie jest z kosztem ubezpieczenia AC i OC. Natomiast wydatki związane z serwisami czy zakupem opon odliczy tylko w 75% - mówi Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmy InFakt.