Dacia. Używane modele marki trzymają swoją cenę

Polska jest krajem o największym procentowym wzroście wartości samochodów używanych w Europie. Najlepiej utrzymują swoją wartość samochody z segmentów A i B. Jak wynika z analizy rynku wartości modeli Dacia, podążają one za trendami wartości modeli konkurencyjnych. W 2023 roku Dacia znalazła się wśród marek najlepiej utrzymujących swoją wartość.

Wartość rezydualna (RV) to podstawowy wskaźnik opłacalności zakupu pojazdu stosowany już nie tylko w branży wynajmu, ale także wśród użytkowników prywatnych. Rośnie świadomość, że spadek wartości samochodu w czasie odgrywa kluczową rolę w tzw. całkowitych kosztach użytkowania (TCO) oraz pozwala obniżyć raty najmu. Wysoka wartość rezydualna świadczy dodatkowo o najlepszej relacji jakości do ceny pojazdu i budzi zaufanie do marki. Stąd tak duże znaczenie, ale i wyzwanie stojące przed producentami, żeby utrzymać ją na wysokim poziomie.

Całkowity koszt użytkowania Dacii (TCO) na przykładzie okresu 3 lat i 45 tys. km przebiegu jest niższy niż u konkurencji nawet o 27 tys. złotych.