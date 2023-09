Renault Scenic E-Tech Electric. Premiera rodzinnego samochodu elektrycznego

Model idealnie wpisuje się w plan strategiczny marki Renaulution – łączy nowoczesny napęd elektryczny, przydatne technologie i konstrukcję lepiej uwzględniającą założenia zrównoważonego rozwoju.

Historia modelu Scenic trwa od 27 lat. Gdy został on wprowadzony do produkcji w 1996 roku (czyli pięć lat po prezentacji concept caru o takiej samej nazwie w 1991 roku), zrewolucjonizował rynek. Był pierwszym kompaktowym vanem w Europie. Nazwa Scenic to skrót od „Safety Concept Embodied in a New Innovative Car”. Wówczas tłumaczono to jako „koncepcję bezpieczeństwa wyrażoną w nowym, innowacyjnym samochodzie”. Z upływem lat zmieniały się zarówno rodziny, styl podróżowania, jak i znaczenie ochrony środowiska i bezpieczeństwa. Scenic także stale się zmieniał, aby przewidywać i spełniać ich potrzeby.

Dlatego dziś marka proponuje nową koncepcję samochodu rodzinnego z segmentu C z 100% elektrycznym napędem. Scenic od zawsze pełnił rolę głównego samochodu w rodzinie, którym wyjeżdżało się na dalekie podróże w weekendy lub wakacje. I nadal taki jest dzięki zasięgowi ponad 620 km.