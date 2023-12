Renault Scenic 2024. Poznaliśmy ceny w Polsce

Scenic E-Tech 100% electric jest dostępny w Polsce w dwóch wersjach: techno i iconic. Obie wersje są dostępne z akumulatorem long range 87 kWh (zasięg do 625 km WLTP). Wersja techno jest również sprzedawana z akumulatorem comfort range 60 kWh, zapewniającym zasięg do 430 km (WLTP).

Wszystkie wersje pojazdu są wyposażone w ładowarkę pokładową kompatybilną ze stacjami szybkiego ładowania prądem stałym (do 130 kW w wersji comfort range i do 150 kW w wersji long range) oraz w kabel AC22 do ładowania z wallboxa. Wszystkie modele gamy oferują możliwość ładowania trójfazowym prądem zmiennym o mocy do 22 kW, typowym dla ładowarek publicznych.