Samochody elektryczne w Polsce. Ile aut na prąd rejestrują Polacy?

- To ostatnie wydanie „Licznika Elektromobilności” w tym roku i mimo, że dane rynkowe za pełne 12 miesięcy nie są jeszcze dostępne, możemy przedstawić wstępne podsumowania. Już teraz wiemy, że liczba nowo zainstalowanych punktów ładowania (do tej pory przybyło ich o 70 więcej niż w całym 2022 r.) oraz nowo zarejestrowanych samochodów całkowicie elektrycznych będą wyższe niż w roku ubiegłym. To na pewno cieszy. Z drugiej strony ten rok byłby zdecydowanie lepszy dla rynku elektromobilności, gdyby administracja publiczna wprowadziła kilka postulowanych od dawna przez branżę zmian. Do najpilniejszych działań, które należy podjąć już na początku 2024 r., należy skrócenie procedur przyłączeniowych stacji ładowania, optymalizacja programu „Mój Elektryk” oraz wprowadzenie subsydiów dla zeroemisyjnego, drogowego transportu ciężkiego - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.