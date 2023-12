Cupra Leon. Ile kosztuje w grudniu 2023 roku?

Dla kierowców ceniących dynamiczną jazdę i płynne przyspieszenie, silnik benzynowy stanowi najlepszą opcję. CUPRA Leon w wersji standardowej oferuje napęd 1.5 TSI o mocy 150 KM z manualną 6-biegową skrzynią. Natomiast silnik 2.0 TSI od 190 do 300 KM z 7-biegową, automatyczną skrzynię biegów, jest dostępny we wszystkich wersjach modelowych. Co więcej, klienci mogą wybrać CUPRĘ Leona VZ lub VZ CUP z napędem 4Drive o mocy 310 KM wraz ze skrzynią DSG.