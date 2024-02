Renault Master E-tech. Elektryczny "dostawczak" o zasięgu 460 km

Oferowane są dwie wersje akumulatorów, o pojemności 40 kWh i 87 kWh. Oba akumulatory są umieszczone w specjalnej obudowie, która spełnia potrzeby klientów jeżdżących po mieście i okolicach podmiejskich, a jednocześnie nie zmniejsza ładowności pojazdu, co w tym segmencie ma kluczowe znaczenie. Optymalizacja zasięgu była możliwa dzięki pracom skupionych na dwóch kluczowych kierunkach: koncepcji Aerovana i platformie przeznaczonej dla różnych napędów (silnik elektryczny, innowacyjny system dynamicznego hamowania i thermo management, czyli sterowanie i kontrola temperatury akumulatora). Nadwozie Aerovan zapewnia najlepszą w tym segmencie efektywność energetyczną niezależnie od rodzaju wykorzystywanej energii. Jego współczynnik SCx został zmniejszony o ponad 20%, do najniższego poziomu w segmencie.

Gama nowego Mastera E-Tech 100% electric obejmuje samochody o dopuszczalnej masie całkowitej sięgającej 4 ton. System zarządzania akumulatorem umożliwia ciągłą kontrolę temperatury, a co za tym idzie – dłuższe utrzymanie osiągów i wydłużenie okresu eksploatacji akumulatorów. Dostępna w standardzie klimatyzacja kabiny jest również wykorzystywana do utrzymania optymalnej temperatury i maksymalnego zasięgu zarówno latem, jak i zimą.

Wysiłki te dały bardzo konkretne efekty w postaci zwiększonej efektywności energetycznej. Nowy Master zużywa o 27% energii elektrycznej mniej niż obecna generacja modelu i osiąga zasięg nawet do 460 km WLTP przy utrzymaniu dużej ładowności.



Nowe Renault Master E-Tech 100% electric ma ładowność 1625 kg oraz może ciągnąć przyczepę o masie do 2,5 tony. Wystarczy prawo jazdy kategorii B. Zużycie energii pozostaje umiarkowane i w wersji z akumulatorem o pojemności 87 kWh wynosi 21 kWh/100 km w cyklu WLTP.

Szybkie ładowanie prądem stałym z terminali o mocy 130 kW pozwala odzyskać 252 km zasięgu w 30 minut. Ładowanie od 10% do 100% z domowych źródeł zasilania zajmuje mniej niż cztery godziny w przypadku terminala AC typu Wallbox 22 kW.



Nowe Renault Master E-Tech 100% electric jest dostępne z silnikami o mocy 96 kW lub 105 kW, z których każdy dysponuje 300 Nm momentu obrotowego i jest zasilany z akumulatora trakcyjnego o pojemności 40 kWh (ok. 200 km zasięgu w cyklu WLTP) lub 87 kWh (do 460 km zasięgu w cyklu WLTP).