Eksploatacja auta. Co najczęściej psuje się zimą? Ekspert wyjaśnia najpoważniejsze usterki

Według raportu InsightOut Lab, większość polskich kierowców (57%) zdaje sobie sprawę z tego, że krótkie dystanse zimą zmniejszają możliwości jazdy samochodami spalinowymi na jednym tankowaniu. Natomiast 36% ankietowanych jest zdania, że korzystanie z pojazdu do krótkich przejażdżek nie ma wpływu na liczbę kilometrów możliwych do przejechania na jednym tankowaniu. Z takiego przekonania często wynikają problemy, z którymi właściciele aut muszą mierzyć się zimą. Eksperci sieci serwisowej Q Service Castrol wyróżnili 3 najczęściej pojawiające się usterki podczas najmroźniejszego okresu w roku.

Zimowe usterki układu paliwowego

Problemy związane z układem paliwowym dotyczą najczęściej samochodów z silnikiem Diesla. Pojawiają się zazwyczaj w momencie, gdy kierowca stosuje w swoim pojeździe paliwo gorszej jakości. Przy niskich temperaturach łatwiej dochodzi do wytrącania się parafiny z oleju napędowego, co z kolei może prowadzić np. do awarii wtryskiwaczy. Eksperci warsztatów Q Service Castrol podpowiadają, by korzystać zarówno z dobrego jakościowo paliwa, jak i stosować do niego różne dodatki. Pomoże to utrzymać układ paliwowy w dobrym stanie oraz zapobiec jego usterkom.