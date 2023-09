Rajd Śląska. Bracia Szejowie kończą go na 3. miejscu!

- Wszyscy jeździmy w rajdach po to, aby wygrywać. Tym razem ta sztuka nam się nie udała, ale jesteśmy zadowoleni, bo kończymy Rajd Śląska na podium. Myślę, że to jest bardzo dobry powrót do ścigania po tym, co wydarzyło się dwa miesiące temu w Rajdzie Małopolski. Do samego końca liczyliśmy się w walce o zwycięstwo i ostatecznie straciliśmy do pierwszej załogi tylko 7,5 sekundy. To na pewno jest wynik, z którego możemy być dumni - powiedział Jarosław Szeja z GK Forge LOTTO Rally Team.