Przenośne stacje energii Energizer. Źródło zasilania w każdych warunkach

Na rynku pojawiły się właśnie przenośne stacje energii marki Energizer. Klienci mogą wybierać spośród trzech modeli: Energizer PPS320W1, Energizer PPS240W2 oraz Energizer PPS960W1. To zaawansowane i wydajne stacje zasilające, zaprojektowane do jednoczesnego ładowania, np. laptopa, lodówki i czajnika i wielu innych urządzeń elektronicznych lub elektronarzędzi. Są idealne do użytku na świeżym powietrzu, w podróży lub jako zapasowe źródło zasilania zarówno w domu jak i w miejscu pracy.

Energizer