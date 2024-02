Zontes 125 C. Wystarczy prawo jazdy kategorii B

ZONTES 125 C jest również wyposażony w układ wydechowy wykonany w całości ze stali nierdzewnej, z poprowadzoną całkowicie poziomo końcówką, bezkluczykowy układ zapłonu, podwójny port szybkiego ładowania USB oraz wydajne oświetlenie wykonane w technologii Full-LED. Dźwignie hamulca i sprzęgła na kierownicy oraz hamulca nożnego i zmiany biegów posiadają regulację, więc ergonomię motocykla można dostosować pod swoje preferencje. Do dyspozycji jest czytelny ekran LCD. Jego kąt ułożenia też można regulować.

Nowy motocykl Zontesa czerpie konstrukcyjnie i pod względem stylizacji zarówno ze świata motocykli typu chopper, jak z cruiserów. Z jednej strony mamy typowo chopperowy zbiornik paliwa, który zadarty został wysoko do góry - ten zabieg nadaje dynamiki linii nadwozia. Z drugiej strony motocykl został postawiony na dwóch 16-calowych kołach, co bardziej pasuje do motocykli typu cruiser. Minimalistyczne nadwozie przywodzi na myśl choppery, a jego oparta o odpowiednio wyprofilowane siedzenie tylna część, nawiązuje wręcz do motocykli customowych. Wysokość siedziska wynosi zaledwie 700 mm, co sprawia, że każdy - niezależnie od wzrostu, poczuje się na tym motocyklu pewnie i swobodnie.

Nowy ZONTES 125 C jest wyposażony w ten sam, chłodzony cieczą, 4-suwowy i jednocylindrowy silnik o pojemności 125 cm3, który jest obecnie stosowany w modelach G1, U, U1, Z2 oraz GK 125. Zontes

Nie byłby to jednak ZONTES, gdyby zabrakło w nim nowoczesnych akcentów. Oświetlenie Full-LED z wbudowanym w oprawę światłem do jazdy dziennej, nowatorskie osłony silnika, czy długie i nowoczesne w formie kierunkowskazy, a także stelaż przedniego reflektora wykończony w kolorze motocykla, czy mocowanie błotnika. Dzięki tym zabiegom nowy ZONTES 125 C przypadnie do gustu także fanom współczesnego designu.