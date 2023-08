Porsche 911 S/T. Edycja specjalna dla upamiętnienia 60. urodzin 911

Nowe 911 S/T waży zaledwie 1380 kg (masa własna DIN, ze wszystkimi płynami), co czyni je najlżejszym wariantem obecnej generacji 992. Opcjonalny pakiet Heritage Design czerpie inspiracje z wyścigowej wersji 911 S z późnych lat 60. i wczesnych 70.

Nazwa 911 S/T oznacza, że jubileuszowy model jest spadkobiercą szczególnie sportowej wersji pierwszej generacji 911. Od 1969 r. Porsche oferowało 911 S w specjalnej wyścigowej odmianie. Wewnętrznie samochody te nosiły nazwę 911 ST. Modyfikacje podwozia, kół, silnika i nadwozia znacznie poprawiły ich przyspieszenie, skuteczność hamulców, poziom przyczepności oraz dynamikę w zakrętach. Nie stosowano wtedy jeszcze dużych spojlerów i innych aerodynamicznych udoskonaleń. Nowe 911 S/T dziedziczy ducha oryginalnego 911 S (ST), przenosząc go do obecnej generacji Porsche 911. Łączy przy tym elementy 911 GT3 RS z nadwoziem 911 GT3 z pakietem Touring i kompletuje to lekkimi komponentami opracowanymi specjalnie dla 911 S/T. Rezultatem jest doświadczenie z jazdy unikalne w gamie 911 GT.