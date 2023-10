Porsche 911 GT3 R rennsport. Powstanie tylko 77 egzemplarzy

Na usunięciu ograniczeń nałożonych przez przepisy w szczególności zyskuje sześciocylindrowy silnik typu bokser o pojemności 4,2 litra z 911 GT3 R – jednostka napędowa rozwijająca prędkość obrotową do 9400 obr./min. Jego moc maksymalna wynosi do 456 kW (620 KM), co odpowiada 148 KM na litr pojemności skokowej – to najprawdopodobniej rekord dla wolnossącego silnika samochodu wyścigowego GT. Motor jest zatem znacznie mocniejszy od oryginalnej jednostki, która w 911 GT3 R może rozwinąć do 416 kW (565 KM).