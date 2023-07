Polska prezentacja Volvo EX30 i EX90. Co mają do zaoferowania nowe modele?

Odrobina historii

Zacznijmy od najważniejszego dla marki modelu, czyli EX90, ale zanim przejdziemy do elektryzującej nowości, przypomnijmy sobie historię poprzednika, czyli Volvo XC90. To bez wątpienia jeden z najpopularniejszych modeli szwedzkiej marki w ostatnich latach. Pierwsza generacja tego pojazdu została zaprezentowana w styczniu 2002 roku, a produkcję zakończono w 2014 roku, choć na niektórych rynkach była jeszcze przez pewien czas wciąż dostępna. Trzeba przyznać, że utrzymanie go w produkcji przez ponad dziesięć lat jest dość nietypowym osiągnięciem w dzisiejszych czasach. Przeważnie modele są na rynku przez około sześć, a czasami siedem lat, pod warunkiem, że w międzyczasie przeszły przynajmniej jedno odświeżenie. W 2014 roku zadebiutowała druga generacja XC90, która od razu wywołała kilka kontrowersji. Główny zarzut dotyczył zastosowania jednostek napędowych o pojemności maksymalnie 2 litrów, co niektórym wydawało się niezgodne z luksusowym charakterem tego modelu. Niemniej jednak większość osób szybko się do tego przyzwyczaiła, a XC90, zaraz obok XC60, cieszy się obecnie ogromną popularnością. Na rynku pojawiło się również kilka interesujących wersji, takich jak na przykład Excellence. To najbardziej luksusowa odmiana tego modelu, wyposażona m.in. w cztery oddzielne fotele, lodówkę, stoliki czy 19-głośnikowy system audio Bowers & Wilkins. Obecna generacja Volvo XC90 jest wciąż oferowana, jednak jej dni są już policzone.

Volvo EX90, czyli nowa era w elektrycznym wydaniu

Nazwa może wprowadzać pewne zamieszanie, ale być może Volvo celowo chce odróżnić nowy model od poprzednika, pozycjonując go w nieco innej kategorii? Volvo twierdzi, że EX90 ma odegrać w gamie modelowej taką samą rolę, jaką XC90 pełnił osiem lat temu. Jednak różnice są na tyle znaczne, że nowość nie tylko kontynuuje historię poprzednika, ale tworzy zupełnie nowe rozdziały. XC90 był pionierskim modelem wprowadzającym platformę SPA oraz silniki Drive-E, w tym wersje hybrydowe plug-in. Oprócz tego ustanowił nowe trendy w zakresie stylistyki, technologii i bezpieczeństwa. Nie da się ukryć, że XC90 przyczynił się również do odmłodzenia marki Volvo, przyciągając do salonów także młodszych, ale równie wymagających klientów.

Policjanci przypominają, by nie zostawiać dziecka, osoby starszej, czy zwierzęcia w zamkniętym samochodzie, gdy na zewnątrz panuje wysoka temperatura. Wystarczy tylko chwila, by doszło do tragedii.

Jednak od premiery XC90 minęło już dziewięć lat, a w tym czasie branża motoryzacyjna przeszła ogromne zmiany. Może byłoby rozsądne kontynuować XC90 w podobnej, lecz ulepszonej formie, ale biorąc pod uwagę konkurencję w segmencie premium, taki krok mógłby być tymczasowy. EX90 ma pełnić rolę flagowego SUV-a, który jako pierwszy wykorzysta nową platformę podłogową SPA 2. Ten samochód, razem z kolejnymi nowymi modelami Volvo, będzie w pełni napędzany energią elektryczną. To zdecydowanie radykalny, ale nieunikniony krok. Gama modeli Volvo stanie się również bardziej skromna i skoncentrowana. Na przykład Mercedes może sobie pozwolić na pewne zróżnicowanie i oferowanie zarówno modeli elektrycznych, takich jak EQE czy EQS, jak i tradycyjnych modeli, jak GLC czy Klasa C. Volvo natomiast chce iść na całość, wprowadzając od razu nowe generacje modeli z w pełni elektrycznymi napędami

Volvo zaznacza również, że na tej płycie podłogowej nie powstaną odmiany spalinowe, ani hybrydy ładowane z gniazdka. Jest to więc swego rodzaju zapowiedź nieuchronnego – wszystkie nowe (nie odświeżone) modele marki będą już w pełni elektryczne. Tak, kończy się pewna era i jesteśmy świadkiem jej schyłku. Poza tym, tak jak każde Volvo, EX90 ma być w chwili debiutu najbezpieczniejszym Volvo w historii. Ba! Szwedzi chwalą się, że będzie to zapewne najbezpieczniejszy seryjny samochód osobowy, jaki powstał na ziemi. Na pokładzie nowego samochodu mają też debiutować systemy jazdy autonomicznej (w określonych warunkach i regionach). Również od strony technologicznej, nowe EX90 ma przenieść Volvo w nową erę. Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to na szczegóły przyjdzie jeszcze czas, choć na chwilę obecną warto zdradzić, że cena EX90 będzie startowała od około 479 900 złotych. Dużo? Być może, ale już w standardzie dostaniemy wersję 7-miejscową, fantastyczne wyposażenie zarówno z zakresu komfortu, ale i bezpieczeństwa oraz wsparcia kierowcy. Silnik elektryczny w bazowej wersji zaoferuje 408 KM, a w topowej odmianie aż 517 KM. Zasięg? Nawet 600 kilometrów, choć są to dane szacunkowe bez żadnych homologacji.

Volvo EX30 dopiero co wszedł na rynek, a już nim mocno zamieszał

Volvo bardzo konsekwentnie dąży do zelektryfikowania swojej oferty i już niedługo, na przełomie 2023 i 2024 roku rozpocznie się nowy etap w historii tego szwedzkiego producenta – EX30 trafi do salonów. Podczas polskiej prezentacji mogliśmy zobaczyć z bliska zarówno bazowe EX30, jak i topowe EX90. Czym charakteryzują się oba auta? Kamil Rogala

W jaki sposób zamieszał? To proste – ceną. Przykładowo bazowa wersja Volkswagena ID.3 kosztuje 191 290 złotych, Mercedes EQA to koszt co najmniej 223 500 złotych, a Renault Megane E-Tech – 184 900 złotych. Ile kosztuje Volvo EX30? Otóż – 169 900 złotych. To naprawdę rewelacyjna oferta startowa, która nie jest wcale wyjątkowo skromna czy zrobiona pod publiczkę, byle mieć najniższą cenę wyjściową. Oczywiście można skonfigurować model na wiele wyższą kwotę, ale już na starcie dostajemy napęd o mocy 272 KM (napędzane koła tylne) i baterię zapewniającą zasięg około 344 kilometrów. Po dopłacie w wysokości 25 000 złotych dostaniemy wersję z zasięgiem 480 kilometrów. Cena wzrośnie, ale wciąż będzie atrakcyjna w porównaniu do konkurencji. Poza tym, to Volvo, a więc możemy liczyć na nieco więcej klasy i lepszej jakości wykonania. Czy tak jest w rzeczywistości?

Volvo bardzo konsekwentnie dąży do zelektryfikowania swojej oferty i już niedługo, na przełomie 2023 i 2024 roku rozpocznie się nowy etap w historii tego szwedzkiego producenta – EX30 trafi do salonów. Podczas polskiej prezentacji mogliśmy zobaczyć z bliska zarówno bazowe EX30, jak i topowe EX90. Czym charakteryzują się oba auta? Kamil Rogala

Volvo chwali się, że auto zostało w bardzo dużym stopniu wykonane z ekologicznych materiałów tj. aluminium i stali pochodzącej częściowo z odzysku, materiały wewnątrz są co prawda syntetyczne, ale cechują się naprawdę dobrą jakością i trwałością etc. Faktycznie, stylistyka jest co prawda minimalistyczna i dość surowa, ale świetnie pasuje do charakteru auta oraz marki. Tapicerka siedzeń „udająca” skórę jest niezwykle miękka i przyjemna w dotyku. Nie ma nic wspólnego ze skórami syntetycznymi, które można spotkać w wielu autach, a ich faktura i miękkość przypomina raczej ceratę lub pokrycie siedzisk w komunikacji miejskiej. Są również wersje z tapicerką wykonaną z elementów lnu, wełny a nawet dżinsu. Dywaniki? Wykonane ze starych sieci rybackich. Boczki drzwi? Wykonane z tworzyw częściowo pozyskanych z butelek PET. Złośliwi powiedzą, że to auto stworzone ze śmieci, ale cóż – niewiedza i ignorancja bywa wygodna.