Zmiany dla kierowców. Nowe przepisy od 13 kwietnia 2024

Samochody elektryczne w Polsce

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce

W Polsce na koniec lutego 2024 r. funkcjonowało 6213 (+33% r/r) ogólnodostępnych punktów ładowania, w tym 4507 AC (+26% r/r) oraz 1706 DC (+55% r/r). W lutym uruchomiono 127 nowych punktów. Największym udziałem w sieci infrastruktury ładowania w Polsce dysponowały ładowarki o mocy do 22 kW (64%), ale liczba szybkich stacji DC o mocy przekraczającej 50 kW bardzo dynamicznie rośnie. Pod koniec lutego 2024 r. kierowcy EV mogli w Polsce korzystać już z 707 takich urządzeń. „PEVO Index” zawiera także informacje na temat miast o najlepiej rozwiniętej infrastrukturze dla pojazdów zeroemisyjnych. Pierwsza jest Warszawa (595 punktów w lutym 2024 r.), a kolejne miejsca zajmują Gdańsk (277), Szczecin (222), Poznań (207) i Kraków (198). Liczba punktów wzdłuż sieci TEN-T wyniosła na koniec lutego 2024 r. 625, co oznacza wzrost o 14% r/r.

– Infrastruktura ładowania w 2035 roku będzie znacząco dużo bardziej rozbudowana, co jest oczywiste, zwłaszcza że wciąż w mocy mamy możliwość sprzedaży wyłącznie samochodów zeroemisyjnych od 2035 roku w całej Unii Europejskiej. Przewidujemy, że infrastruktura będzie zdecydowanie wielokrotnie większa niż obecnie, w znaczącym stopniu będzie też uproszczony dostęp do tej infrastruktury, poprzez między innymi dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o płatność za sesję ładowania – przewiduje w wywiadzie dla agencji Newseria Innowacje Cezary Kowalczyk, członek zarządu ds. operacyjnych w Eleporcie, estońskiej spółce budującej sieć ładowania pojazdów elektrycznych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Zmiany w przepisach od 13 kwietnia

Realizację takiej wizji będzie przybliżało przyjęte w ubiegłym roku rozporządzenie Rady Unii Europejskiej w sprawie paliw alternatywnych – AFIR. Nowe przepisy wejdą w życie 13 kwietnia 2024 roku. Zgodnie z tym aktem co 60 km wzdłuż głównych korytarzy transportowych UE, czyli transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), będą musiały być w państwach członkowskich instalowane stacje szybkiego ładowania samochodów osobowych i dostawczych o mocy co najmniej 150 kW. Ogólnodostępne strefy ładowania mają do 2025 roku osiągnąć moc 400 kW, a do 2027 roku – co najmniej 600 kW.