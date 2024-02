Omoda. Nowa marka aut w Polsce stawia na boom samochodów elektrycznych Mariusz Michalak

Akumulator o pojemności 61 kWh nie tylko zapewnia duży zasięg do 430 kilometrów, ale także umożliwia szybkie ładowanie. Omoda

Elektryczna OMODA 5 zadebiutuje w Polsce wcześniej niż planowano – będzie dostępna w tym samym czasie, co model spalinowy. „Mlodsze pokolenia szukają rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Samochody OMODA odpowiadają na to zapotrzebowanie” – mówi Eric Zheng, dyrektor krajowy OMODA w Polsce. „Nasze badania rynku pokazują, że młode pokolenie Polaków coraz częściej wybiera modele elektryczne i my chcemy im taką możliwość zapewnić”, dodaje Eric Zheng.