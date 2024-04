Ogromne pieniądze dla Polski! Skorzystają kierowcy, ale nie wszyscy

Pieniądze dla Polski

Będą nowe wymogi dla stacji ładowania pojazdów

13 kwietnia weszło w życie unijne rozporządzenie ws. rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (AFIR). Nakłada ono na państwa członkowskie obowiązek rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych. Rozporządzenie zakłada, że do 2025 r. wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) strefy ładowania o mocy minimum 400 kW powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż co 60 km (w obu kierunkach). Do roku 2027 ich moc ma wzrosnąć do co najmniej 600 kW. Ponadto, stacje te będą musiały zostać wyposażone w systemy umożliwiające dokonanie szybkiej płatności.