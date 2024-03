Autostrada A4. O ile więcej zapłacimy za przejazd od 1 kwietnia 2024 roku?

Koncesję na eksploatację odcinka autostrady Katowice-Kraków ma spółka Stalexport Autostrada Małopolska (SAM), należąca do Grupy Stalexport Autostrady.

Podwyższone opłaty będą obowiązywać na każdym z dwóch placów poboru, tj. w Mysłowicach i Balicach. Przypomnijmy, że w połowie stycznia 2024 r. na odcinku koncesyjnym zniesiono zniżkę za przejazd z wykorzystaniem płatności automatycznych, co oznaczało podwyżkę dla korzystających dotąd z tej oferty z 13 zł do 15 zł.

Od 1 kwietnia 2024 roku obowiązywać także będą nowe ceny pakietów 20 impulsów A4Go w elektronicznym poborze opłat:

pojazdy kategorii 1: pakiet 320 zł (20 zł więcej niż poprzednio)

pojazdy kategorii 2: pakiet 580 zł (40 zł więcej niż poprzednio)

pojazdy kategorii 3: pakiet 580 zł (40 zł więcej niż poprzednio)

pojazdy kategorii 4: pakiet 980 zł (60 zł więcej niż poprzednio)

Średnio 48,1 tys. pojazdów na dobę korzystało w 2023 roku z płatnego odcinka autostrady A4 Katowice - Kraków. To o 3 proc. więcej, niż w 2022 r. Zysk z poboru opłat za przejazd autostradą w 2023 r. wzrósł rok do roku o 128 proc., do 111,7 mln zł - podała spółka zarządzająca drogą.