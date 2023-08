Nowy Mercedes-Benz Klasy E. Ile kosztuje?

Od ponad 75 lat Klasa E wyznacza standardy wśród luksusowych limuzyn klasy średniej wyższej. Mercedes-Benz otwiera właśnie kolejny rozdział w historii tych biznesowych modeli: najnowsza Klasa E (seria 214) wytycza szlak dla przejścia od silnika spalinowego do napędu elektrycznego. Istotny udział w gamie silnikowej mają hybrydowe odmiany plug-in, z zasięgiem w trybie elektrycznym przekraczającym 100 km (WLTP). Pierwsze egzemplarze Klasy E Limuzyna trafią do europejskich salonów jesienią 2023 r. Bazowy benzynowy wariant E 200 o mocy 204 + 23 KM kosztuje od 269 900 zł.

Bazowa specyfikacja nowej Klasy E bazuje na linii Avantgarde i obejmuje m.in. wielofunkcyjną kierownicę wykończoną skórą nappa, 17-calowe obręcze z lekkiego stopu, zawieszenie AGILITY CONTROL z selektywnym systemem tłumienia, asystenta martwego pola, asystenta znaków drogowych, aktywnego asystenta pasa ruchu, aktywny tempomat DISTRONIC PLUS, reflektory LED High Performance z adaptacyjnym asystentem świateł drogowych, kamerę cofania, oświetlenie Ambiente z projekcją logo marki, elektrycznie składane lusterka boczne, pakiet integracji smartfona, podgrzewane przednie fotele, klimatyzację automatyczną THERMATIC, nawigację oraz centralną poduszkę powietrzną.

Nabywcy mają do wyboru szeroką gamę opcji i elementów personalizacji, w tym linię AMG (26 422 zł), m.in. ze stylizacją AMG, wzmocnionym układem hamulcowym i 19-calowymi obręczami, pakiet AVANTGARDE Advanced Plus za 17 471 zł (obejmuje m.in. fotel kierowcy regulowany elektrycznie z pamięcią ustawień, reflektory DIGITAL LIGHT, pakiet parkowania z zestawem kamer 360° oraz rozszerzoną rzeczywistość dla systemu MBUX) czy pakiet ENERGIZING Plus za 18 967 zł (klimatyzowane wielokonturowe przednie fotele, pakiet komfortowego ogrzewania, pakiet AIR-BALANCE).