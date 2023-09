Nowy Mercedes-Benz CLE Coupe. Wiemy ile kosztuje

Wzrok przyciągają charakterystycznie pochylony profil przedniego pasa (tzw. nos rekina), smukłe reflektory LED oraz trójwymiarowa osłona chłodnicy Zdecydowano się na połączenie niskiej sylwetki z dużym rozstawem osi, krótkimi nawisami oraz muskularnymi nadkolami. Do typowych cech coupé należą również długa pokrywa silnika z dwoma pokaźnymi przetoczeniami i mocno cofnięta kabina pasażerska, łącząca się z krótkim, sportowym tyłem.

CLE Coupé oferuje znacznie więcej miejsca niż poprzednia Klasa C Coupé. To w szczególności zasługa większego o 25 mm rozstawu osi. Podróżujący z tyłu mają do dyspozycji dodatkowe 10 mm przestrzeni nad głową, o 19 mm więcej swobody na wysokości ramion i łokci oraz 72 mm dodatkowego miejsca na kolana. Pojemność bagażnika wzrosła o 60 l, do 420 l.