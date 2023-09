Nowy Volkswagen Tiguan. Tak wygląda trzecia generacja

Volkswagen prezentuje całkowicie nowego Tiguana – trzecią generację swojego bestsellera. Tiguan jest obecnie jednym z najbardziej popularnych modeli Volkswagena na świecie. Od debiutu w 2007 roku kompaktowego SUV-a wybrało ponad 7,6 miliona nabywców. Nowa generacja trafi do salonów dealerskich już w pierwszym kwartale 2024 roku.

Volkswagen Tiguan III. Wyrazisty design i ulepszona aerodynamika

Najnowszy etap ewolucji platformy MQB evo stanowi podstawę techniczną trzeciej generacji Tiguana. Kompaktowy SUV ma całkowicie odmieniony design. Szczególnie wyrazisty jest przód pojazdu z reflektorami LED i poziomą listwą pokrytą przezroczystym tworzywem. Wloty powietrza znajdują się teraz po zewnętrznych stronach przedniego zderzaka, tworząc swego rodzaju kurtyny powietrzne, które zapewniają optymalny przepływ powietrza. Współczynnik oporu powietrza poprawił się z 0,33 do 0,28. Z boku w oczy rzucają się przetłoczenia w błotnikach, które mogą skrywać nawet 20-calowe koła. Nowa jest także pozioma listwa LED z tyłu.

Volkswagen Tiguan III. Nowa generacja kokpitu i systemu infotainment

Wnętrze Tiguana powstało według zupełnie nowej koncepcji. Zastosowano w nim materiały wysokiej jakości. Ponadto nowy kokpit jest intuicyjny w obsłudze i wygląda niezwykle elegancko. Kierowca ma do dyspozycji nowy Digital Cockpit, a ekran systemu infotainment może mieć przekątną nawet 15 cali. Wyróżnia go całkowicie nowa struktura menu i grafika, w wyposażeniu mogą się także znaleźć nowy wyświetlacz head-up oraz wielofunkcyjny przełącznik wrażeń z jazdy ze zintegrowanym wyświetlaczem OLED. Ten obrotowy element sterujący z własnym mini ekranem może być używany do sterowania profilem jazdy, głośnością radia, a także kolorami oświetlenia ambientowego. Z kolei licznymi funkcjami pojazdu i systemu infotainment można łatwo sterować przy pomocy komend głosowych dzięki opcjonalnemu nowemu asystentowi głosowemu IDA.

Volkswagen Tiguan III. Jednostki napędowe

Dzięki MQB evo, w Tiguanie będzie można zastosować różne rodzaje napędu. Będą to na przykład silniki wysokoprężne (TDI), silniki benzynowe (TSI), zespoły napędowe typu mild hybrid (eTSI) oraz napędy hybrydowe plug-in (eHybrid), które będą oferowane wyłącznie w połączeniu ze zautomatyzowaną skrzynią biegów (DSG). Podobnie jak w modelach rodziny ID. i nowym Passacie, dźwignia zmiany przełożeń będzie zastąpiona intuicyjnym przełącznikiem po prawej stronie kolumny kierownicy. By jechać do przodu (tryb D) trzeba przełącznik obrócić do przodu, by cofać (tryb R) należy przekręcić go do tyłu. Hamulec postojowy jest aktywowany przez naciśnięcie przycisku z boku przełącznika. Wszystkie modele Tiguana mają dodatkowo łopatki za kierownicą.

Elektronicznie sterowane zawieszenie dla lepszego komfortu i właściwości jezdnych. Platforma MQB evo stanowi podstawę dla nowej generacji układu jezdnego. Oprócz wielu indywidualnych rozwiązań, Volkswagen zmodernizował adaptacyjne zawieszenie DCC wprowadzając wersję DCC Pro z dwuzaworowymi amortyzatorami.

Volkswagen Tiguan III. Fotele na długie dystanse

Dostępne w opcji nowe fotele ergoActive Plus z pneumatyczną regulacją odcinka lędźwiowego w czterech kierunkach i funkcją masażu doskonale pasują do wysokiej jakości wnętrza Tiguana. Ponadto dostępna jest funkcja programowania automatycznej aktywacji ogrzewania lub wentylacji foteli przy określonych temperaturach zewnętrznych.

Volkswagen Tiguan III. Reflektory matrycowe HD LED Matrix

Tiguan jest pierwszym modelem na platformie MQB, który może być wyposażony w nowe reflektory matrycowe HD LED Matrix. Interaktywny system oświetlenia został również opracowany równolegle dla Touarega – oba SUV-y mają zatem te same reflektory. HD oznacza High Definition, czyli wysoką rozdzielczość źródeł światła. W przypadku Tiguana, łącznie 38 400 wielopikselowych diod LED (19 200 diod LED na reflektor) niezwykle skutecznie oświetla drogę i otoczenie, a tym samym poprawia komfort i zwiększa bezpieczeństwo.

Volkswagen Tiguan III. Systemy wspomagające

Tiguan jest standardowo wyposażony w bardzo wiele systemów asystujących. Oprócz Side Assist (ostrzegającego o pojazdach w martwym polu lusterek), Front Assist (autonomiczne hamowanie awaryjne), Lane Assist (system utrzymywania pasa ruchu) i Rear View (system kamer cofania), obejmują one również dynamiczne wyświetlanie znaków drogowych. Dostępna będzie również szeroka gama opcjonalnych systemów. Obejmują one między innymi następujące technologie: Park Assist Pro z możliwością zdalnego parkowania (do automatycznego wjeżdżania i wyjeżdżania z miejsc parkingowych z możliwością sterowania przez kierowcę z zewnątrz pojazdu za pomocą aplikacji na smartfona) czy Trailer Assist (do wspomagania manewrowania z przyczepą).

Volkswagen Tiguan III. Większy bagażnik Długość nowego Tiguana wzrosła o około trzy centymetry w porównaniu z poprzednią generacją. Wysokość, szerokość i rozstaw osi pozostają niemal identyczne jak w poprzedniku. Pojemność bagażnika nowej generacji pokazuje, jak dobre jest wykorzystanie przestrzeni: choć nowy SUV jest tylko nieznacznie dłuższy, pojemność bagażnika wzrosła o 37 litrów – do 652 litrów (przy załadowaniu do wysokości oparć tylnej kanapy).

