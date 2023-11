Nowe Porsche Panamera. Tak ma wyglądać wnętrze

Nowość zaoferuje w pełni cyfrowy wyświetlacz wskaźników i szeroki zakres opcji personalizacji, a to wszystko w połączeniu z intuicyjnym sterowaniem. Kluczową cechą tej koncepcji jest zgrupowanie istotnych podczas jazdy instrumentów w bezpośrednim sąsiedztwie kierownicy. Dzięki temu kierowca ma szybki, łatwy dostęp do kluczowych funkcji. Ułatwia to obsługę nowego Porsche Panamera we wszystkich sytuacjach na drodze, zwłaszcza podczas dynamicznej jazdy.