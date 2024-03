Nowe modele samochodów. Znamy plany Seata i Cupry na najbliższe lata

W ubiegłym roku grupa SEAT S.A. osiągnęła rekordowy zysk operacyjny w wysokości 625 mln euro – to wzrost względem 2022 roku o 592 mln euro (33 mln euro w 2022 r.). Wynik ten oznacza poprawę rentowności sprzedaży przedsiębiorstwa o 4,1 punktu procentowego (z 0,3% do 4,4%). Roczne obroty osiągnęły historyczny poziom 14,333 mld euro – to wzrost o 31% w porównaniu do 2022 r. (10,941 mld euro).