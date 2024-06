Nowa Toyota Camry 2024. Ile kosztuje w Polsce?

Nowa Toyota Camry. Co to za samochód?

Toyota Camry to najchętniej kupowana limuzyna na świecie. Przez blisko 40 lat obecności na rynku do klientów trafiło ponad 21 mln egzemplarzy tego auta. Najnowsza odsłona Camry otrzymała stylistykę o sportowym charakterze, najnowsze multimedia, systemy bezpieczeństwa, a także cyfrowe zegary, których układ kierowca może dostosować do swoich potrzeb. W samochodzie debiutuje także napęd hybrydowy piątej generacji wykorzystujący po raz pierwszy silnik 2,5 l. Łączna moc układu wynosi 231 KM*, co pozwala na przyspieszanie od 0 do 100 km/h w 7,9 s*. Dzięki lepszej współpracy z baterią silnik benzynowy może pracować na niższych obrotach, co przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa, które wynosi średnio od 5,1 l/100 km* i przekłada się na niskie całkowite koszty użytkowania pojazdu.

W Polsce samochód dostępny jest w trzech wersjach wyposażenia – Comfort, Prestige i Executive, a klienci mogą wybierać spośród ośmiu lakierów nadwozia. Auto można już zamawiać u dealerów Toyoty.