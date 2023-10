Nowa Skoda Kodiaq w wersji Sportline. Co ją wyróżnia?

Charakterystyczny wygląd modelu wyróżnia się masywnym przodem i licznymi błyszczącymi, czarnymi akcentami. Oprócz ramy osłony chłodnicy, obudów lusterek zewnętrznych, ram okiennych, relingów dachowych i tylnego dyfuzora, na czarno po raz pierwszy pomalowano także cały słupek D. To rozwiązanie zapewnia płynne połączenie pomiędzy przyciemnionymi szybami pakietu Sunset. Nadwozie zdobią eleganckie, czarne logo marki na masce oraz napis „Škoda” i oznaczenie modelu na tylnej klapie. Przedni i tylny zderzak oraz listwy progowe pomalowano w kolorze nadwozia, a 19-calowe obręcze ze stopów lekkich, dostępne wyłącznie w tej wersji modelu, mają polerowane wykończenie w kolorze antracytowym. Opcjonalnie dostępne są 20-calowe obręcze z matowymi, czarnymi osłonami Aero.

Charakterystyczne, ciemne wnętrze drugiej generacji SUV-a wykonano w wersji Sportline Design Selection. Składają się na nią sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, czarna tapicerka z mikrofibry Suedia z rzucającymi się w oczy, kontrastowymi przeszyciami oraz ozdobne listwy na desce rozdzielczej i we wstawkach drzwi. Škoda Kodiaq Sportline drugiej generacji jest wyposażona w 3-ramienną, wielofunkcyjną kierownicę sportową, którą ozdobiono plakietką. Podobnie jak w innych modelach z tej serii, 10-calowy cyfrowy zestaw wskaźników (Virtual Cockpit) uzupełniono o standardowy, centralny 10-calowy ekran systemu Infotainment. Po wejściu do pojazdu wyświetla on logo powitalne Sportline. Większy, 13-calowy wyświetlacz systemu Infotainment jest dostępny opcjonalnie w ramach pakietu Technology 13”.