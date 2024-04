TOP21. Zobacz jakie są najtańsze nowe auta w Polsce

Peugeot 208 (od 82 750 złotych)Zestawienie otwieramy Peugeotem 208, który dostępny jest w cenie od 82 750 złotych. Ten model zdecydowanie przyciąga wzrok i jeśli komuś zależy na stylistyce i możliwości wyróżnienia się, nawet przy pomocy auta miejskiego, z pewnością zaakceptuje wyraźnie wyższą cenę od konkurencyjnych rozwiązań. Samochód oferuje komfortową jazdę i dobre właściwości jezdne. Choć nie jest tak zwinny jak niektóre konkurencyjne modele, to zapewnia przyjemność z prowadzenia dzięki dobrze wyważonemu układowi kierowniczemu. W najtańszym wariancie otrzymamy silnik 1.2 PureTech o mocy 75 KM z manualną skrzynią 5-biegową. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 13,2 sekundy, prędkość maksymalna to 165 km/h, a średnie spalanie zdaniem producenta to 5,4 l/100 km.

Peugeot