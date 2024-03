Norma emisji spalin. Nie zgadza się w CEPiK-u? W przyszłości będzie mandat

Norma emisji spalin. Co to jest i dlaczego jest ważna?

Do grudnia 2021 roku polskie przepisy prawne nie pozwalały lokalnym władzom regulować ruchu pojazdów na podstawie ich emisji i rodzaju napędu. Po zmianie ustaw m.in. Kraków i Warszawa – jako pierwsze zaproponowały wprowadzenie stref czystego transportu. Te mogłyby zacząć funkcjonować jeszcze w 2024 roku.

Norma Euro to zbiór regulacji określających dopuszczalne poziomy emisji spalin dla pojazdów sprzedawanych w Europie. Już pod koniec 2023 r. dla wielu kierowców norma Euro stała się dość ważna. To wszystko za sprawą Stref Czystego Transportu (SCT), czyli wyznaczonych obszarów, na których dozwolone jest poruszanie się tylko pojazdów spełniających określone standardy. Zazwyczaj dotyczące emisji spalin.

Nierespektowanie obostrzeń wprowadzanych przez miejskich włodarzy będzie oznaczało mandat - 500 zł. Dlatego w tym kontekście warto zweryfikować czy do naszego pojazdu przypisana jest właściwa norma emisji spalin. Dodatkowo niewłaściwa norma emisji spalin może skutkować wyższym, planowanym podatkiem od posiadania auta spalinowego.

Norma emisji spalin. Jak sprawdzić czy pojazd ma przypisaną właściwą normę emisji spalin?

Jaką normę emisji spalin przypisał algorytm do naszego pojazdu można sprawdzić na stronie internetowej historiapojazdu.gov.pl lub w aplikacji mObywatem (w zakładce Moje Pojazdy).

Norma emisji spalin. Jak zmienić wpis o normie emisji spalin?

Korekty normy emisji spalin w CEPiK można dokonać w wydziale komunikacji. Konieczne jest zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających normę emisji danego pojazdu. Mogą to być świadectwa zgodności WE, dopuszczenia jednostkowe pojazdu, decyzje o uznaniu dopuszczenia jednostkowego pojazdu, świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu.

Jeśli nie posiadamy takich dokumentów należy udać się do salonu sprzedaży czy importera. Tylko nieliczni producenci wystawiają dokument bezpłatnie. Wielu producentów wystawienie dokumentu wyceniło na przynajmniej kilkudziesięciu złotych.