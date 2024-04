Zanim kupisz samochód przeczytaj to! Inaczej może być za późno!

Normy emisji spalin Euro: Co to jest i dlaczego jest ważne?

Normy emisji spalin Euro: Co to jest i dlaczego jest ważne?

Normy emisji spalin Euro to zestaw regulacji opracowany przez Unię Europejską, który określa dopuszczalne limity emisji różnych substancji przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Są one stopniowo zaostrzane w celu zmniejszenia negatywnego wpływu transportu drogowego na środowisko. Im wyższy numer normy Euro, tym bardziej restrykcyjne są jej wymagania dotyczące emisji. Aktualnie najnowszą obowiązującą normą emisji spalin w Unii Europejskiej jest norma Euro 6d-TEMP, która została wprowadzona w życie 1 września 2019 roku. Samochody spełniające tę normę charakteryzują się znacznym ograniczeniem emisji szkodliwych substancji, takich jak tlenki azotu (NOx) i cząstki stałe.

Strefy czystego transportu: Kierunek rozwoju miejskich przestrzeni

Już w przyszłym roku duże polskie miasta wprowadzą strefy czystego transportu. W Krakowie dodatkowe obostrzenia obejmują auta rejestrowane już od 1 marca 2023. Właściciele samochodów niespełniających norm Euro będą chcieli się ich pozbyć. Od lipca 2024 r. cały Kraków objęty zostanie strefą czystego transportu (SCT). W tym samym czasie w Warszawie SCT obejmie Śródmieście i przyległe do niego fragmenty innych dzielnic (konsultacje społeczne trwają). Władze kolejnych miast już planują swoje strefy – na przykład we Wrocławiu SCT ma się pojawić prawdopodobnie w 2025 r. Celem stref czystego transportu jest poprawa jakości powietrza w miastach, poprzez ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych przez najstarsze samochody. Zakup samochodu spełniającego najnowsze normy emisji spalin może być kluczowym czynnikiem w przypadku podróży do stref czystego transportu. Dzięki temu unikniesz ograniczeń w poruszaniu się po obszarach, gdzie obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące emisji spalin.

Wybór samochodu to nie tylko kwestia estetyki, wydajności czy komfortu jazdy, ale również troski o środowisko naturalne oraz dostęp do miejskich stref. Zanim dokonasz decyzji o zakupie pojazdu, zadbaj o to, aby spełniał on najnowsze normy emisji spalin oraz dostosowany był do ewentualnych restrykcji w strefach czystego transportu. Dzięki temu nie tylko zyskasz komfort i bezpieczeństwo podróży, ale także będziesz mieć pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego.